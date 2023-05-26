أمن البيضاء يعتقل متورطين في عمليات سرقة ومحاولة إيذاء عناصر الشرطة

هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهم في ارتكاب عملية للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض وعدم الامتثال ومحاولة الإيذاء العمدي لعناصر الشرطة.

وأوضح مصدر أمني بأن دورية للشرطة كانت قد ضبطت المشتبه فيهم في حالة تلبس بارتكاب عملية للسرقة باستعمال العنف، غير أنهم رفضوا الامتثال وحاولوا الفرار عن طريق قيادة سيارتهم بطريقة عرّضت للخطر مستعملي الطريق، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التدخل الأمني أسفر عن توقيف المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك بعدما حاولوا تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جسدي من خلال تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزة المشتبه فيهم على سلاحين أبيضين وخمسة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات عمليات السرقة، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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