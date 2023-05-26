أمن البيضاء يعتقل متورطين في عمليات سرقة ومحاولة إيذاء عناصر الشرطة

2023-05-26 / 22:26
0
هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهم في ارتكاب عملية للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض وعدم الامتثال ومحاولة الإيذاء العمدي لعناصر الشرطة.

وأوضح مصدر أمني بأن دورية للشرطة كانت قد ضبطت المشتبه فيهم في حالة تلبس بارتكاب عملية للسرقة باستعمال العنف، غير أنهم رفضوا الامتثال وحاولوا الفرار عن طريق قيادة سيارتهم بطريقة عرّضت للخطر مستعملي الطريق، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التدخل الأمني أسفر عن توقيف المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك بعدما حاولوا تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جسدي من خلال تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزة المشتبه فيهم على سلاحين أبيضين وخمسة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات عمليات السرقة، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكناس ..ضابط شرطة يستخدم السلاح البديل لضبط جاني هدد الأمن

مكناس ..ضابط شرطة يستخدم السلاح البديل لضبط جاني هدد…

2023-05-26 / 22:05
Photo of إطلاق خط جوي جديد بين بريستول ومراكش

إطلاق خط جوي جديد بين بريستول ومراكش

2023-05-26 / 21:27
Photo of خبير إسباني: قرار القضاء البريطاني انتصار جديد لوحدة المغرب الترابية

خبير إسباني: قرار القضاء البريطاني انتصار جديد لوحدة المغرب…

2023-05-26 / 20:53
Photo of “ديفينسا”: الجميع في اسبانيا تيقن من حصول الجيش المغربي على صواريخ “Puls ” الاسرائيلية

“ديفينسا”: الجميع في اسبانيا تيقن من حصول الجيش المغربي…

2023-05-26 / 20:11
Photo of جــ..ــثة رجل تقود الى ضبط كمية كبيرة من المخدرات بالحسيمة

جــ..ــثة رجل تقود الى ضبط كمية كبيرة من المخدرات…

2023-05-26 / 19:29
Photo of تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية تجر آيت الطالب للمساءلة

تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية تجر آيت الطالب…

2023-05-26 / 19:05
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 180 إصابة جديدة خلال أسبوع

كورونا بالمغرب.. تسجيل 180 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-05-26 / 17:39

الدار البيضاء: تسيب أمني متواصل وعشرات المواطنين ينادون.. فهل…

2023-05-26 / 14:55
Photo of المديرية تكشف حقيقة مغادرة 160 موظفا للشرطة التراب الوطني

المديرية تكشف حقيقة مغادرة 160 موظفا للشرطة التراب الوطني

2023-05-26 / 14:39
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية مصحوبة بالبَرَد بعدد من المناطق

نشرة إنذارية: زخات مطرية مصحوبة بالبَرَد بعدد من المناطق

2023-05-26 / 14:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق