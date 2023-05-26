“ديفينسا”: الجميع في اسبانيا تيقن من حصول الجيش المغربي على صواريخ “Puls ” الاسرائيلية

هبة بريس - الرباط

قالت منصة “ديفينسيا” الإسبانية، المتخصصة في الأخبار العسكرية بالجارة الشمالية، أن “الجميع في إسبانيا تيقن من حصول القوات المسلحة الملكية على صواريخ PULS الإسرائيلية، في وقت لا يزال فيه الجيش الإسباني يطمح إلى الحصول على موافقة تل أبيب”.

وشكل ظهور صواريخ “PULS” الإسرائيلية حالة من “الارتياب” في الوسط العسكري الإسباني؛ فبعد تشكيكها في إمكانية سماح تل أبيب للرباط بالحصول عليها، تصاعدت “المخاوف” بعد ظهورها بشكل رسمي خلال فيديو استعراضي للجيش المغربي.

وتداولت مجموعة من الصفحات والمواقع المتخصصة في نشر أخبار الجيوش العربية صورًا استثنائية تكشف للمرة الأولى عن وجود راجمات الصواريخ المتطورة الإسرائيلية من طراز PULS في الصحراء المغربية.

وقد كشفت شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في وقت سابق عن اتفاق المغرب على شراء راجمات PULS قبل بضعة أسابيع مع نظام COMBAT NG.

وأعلنت الشركة أن المغرب استلم هذا النظام بعد زيارة قادها وفد من المدفعية الملكية، ترأسه الجنرال ديفيزيون محمد بنوالي مفتش المدفعية الملكية، إلى إسرائيل من 6 إلى 8 فبراير (2023)، حيث استقبلهم الجنرال نيري هوروفيتس، قائد سلاح المدفعية في الجيش الإسرائيلي.

وتتميز راجمات PULS بنظام أساسي مرن وقابل للتوافق مع منتجات محلية وأنظمة C4I وفقًا لاحتياجات المستخدم. تحمل PULS نظام إطلاق ذاتي متقدم يبسط إدارة المهمة ويضمن دعمًا موثوقًا وفعالًا للنيران في جميع الظروف الجوية.

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