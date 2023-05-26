الركراكي يكشف عن لائحة “الأسود” لمواجهة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

2023-05-26 / 13:25
1
هبة بريس

سيدخل المنتخب الوطني الأول، بداية من يوم الخميس 8 يونيو 2023، تجمعا اعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، تحسبا للمباراتين اللتين سيخوضهما امام كل من منتخبي الرأس الاخضر ، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم الاثنين 12 يونيو 2023 كمحك ودي، و جنوب افريقيا برسم التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا للامم بجوهانسبورغ يوم السبت 17 يونيو 2023.

ولهذا الغرض، وجه الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى 28 لاعبا وجاءت على الشكل التالي:

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس “الليغا” لـ”فينيسيوس”: تعلّم من رونالدو وميسي

رئيس “الليغا” لـ”فينيسيوس”: تعلّم من رونالدو وميسي

2023-05-26 / 12:54
Photo of سفيان البقالي يواجه الكتيبة الكينية في سباق 3000م موانع

سفيان البقالي يواجه الكتيبة الكينية في سباق 3000م موانع

2023-05-26 / 11:27
Photo of 8 دقائق وتمريرة حاسمة لزياش أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

8 دقائق وتمريرة حاسمة لزياش أمام مانشستر يونايتد في…

2023-05-25 / 22:03
Photo of بلاغ لفريق الجيش الملكي بخصوص مدربه

بلاغ لفريق الجيش الملكي بخصوص مدربه

2023-05-25 / 20:13
Photo of الاحتجاج على العنصرية ضد فينيسيوس ينتقل للبرازيل

الاحتجاج على العنصرية ضد فينيسيوس ينتقل للبرازيل

2023-05-25 / 19:06
Photo of إلياس أخوماش يتلقى عرضا من فياريال

إلياس أخوماش يتلقى عرضا من فياريال

2023-05-25 / 18:55
Photo of بشروط.. الإفراج عن المشجعين المتهمين بإهانة فينيسيوس

بشروط.. الإفراج عن المشجعين المتهمين بإهانة فينيسيوس

2023-05-25 / 14:35
Photo of الشغب الرياضي.. إيقاف 49 شخصا وإصابة 9 أمنيين بالجديدة

الشغب الرياضي.. إيقاف 49 شخصا وإصابة 9 أمنيين بالجديدة

2023-05-25 / 13:40
Photo of بالأسماء .. لائحتي بودريقة و حسبان المتنافسين على رئاسة نادي الرجاء

بالأسماء .. لائحتي بودريقة و حسبان المتنافسين على رئاسة…

2023-05-25 / 13:21
Photo of رئيس الاتحاد البرتغالي: خبرة المغرب تشكل قيمة مضافة لترشيحنا الثلاثي

رئيس الاتحاد البرتغالي: خبرة المغرب تشكل قيمة مضافة لترشيحنا…

2023-05-25 / 10:58

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق