الرباط.. سفراء جدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

2023-05-25 / 14:46
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هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مؤخرا بالرباط، عددا من السفراء الجدد، الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم في المغرب.

ويتعلق الأمر بكل من السادة مامادو كوليبالي، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية بوركينا فاسو، وأوك سارون، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية كمبوديا، ومونيكا كاس، السفيرة المفوضة فوق العادة لجمهورية إستونيا، المقيمة في لشبونة.

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