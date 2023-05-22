الملك محمد السادس

الملك: متمنياتنا للشعب اليمني الشقيق بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار

2023-05-22 / 15:03
0
هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأصدق المتمنيات للشعب اليمني الشقيق، بتحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وازدهار.

كما أعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن مدى اعتزازه بروابط الأخوة المتينة والتعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تجمع البلدين والشعبين المغربي واليمني، داعيا الله تعالى أن يكلل جهود رشاد محمد العليمي بالنجاح والتوفيق لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في ظل الوحدة الكاملة والسيادة الوطنية لليمن الشقيق.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كييف والرباط تؤكدان على أهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية

كييف والرباط تؤكدان على أهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية

2023-05-22 / 19:41
Photo of الصحراء المغربية.. إيطاليا تنفي الدعاية الجزائرية وتجدد دعمها لجهود المغرب

الصحراء المغربية.. إيطاليا تنفي الدعاية الجزائرية وتجدد دعمها لجهود…

2023-05-22 / 17:56
Photo of بوريطة: المملكة ترفض الاستفزازات المتكررة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى

بوريطة: المملكة ترفض الاستفزازات المتكررة في القدس المحتلة والمسجد…

2023-05-22 / 17:18
Photo of الصحراء المغربية.. أوكرانيا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي 

الصحراء المغربية.. أوكرانيا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي 

2023-05-22 / 16:55
Photo of انطلاق أشغال اجتماع اللجنة المشتركة (6+6) ببوزنيقة

انطلاق أشغال اجتماع اللجنة المشتركة (6+6) ببوزنيقة

2023-05-22 / 15:17
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي

بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل…

2023-05-22 / 10:57
Photo of مدريد: بعثة الإتحاد الإشتراكي المغربي تنزل بقوة إلى الشوارع لدعم الإشتراكي الإسباني

مدريد: بعثة الإتحاد الإشتراكي المغربي تنزل بقوة إلى الشوارع…

2023-05-21 / 19:42
Photo of محلل :”بيان جدة أشاد بمجهودات المغرب في القضيتين الفلسطينية والليبيبة “

محلل :”بيان جدة أشاد بمجهودات المغرب في القضيتين الفلسطينية…

2023-05-21 / 17:02
Photo of وهبي : معركتنا شرسة ضد اقصاء المرأة ومدونة الأسرة و”البام” سينتصر

وهبي : معركتنا شرسة ضد اقصاء المرأة ومدونة الأسرة…

2023-05-21 / 14:17
Photo of “صنعة الكابرانات” ..العسكر يسخرون الجيش ويخصصون عطلة لطلبة الجزائر لحضور “مباراة البوليساريو”

“صنعة الكابرانات” ..العسكر يسخرون الجيش ويخصصون عطلة لطلبة الجزائر…

2023-05-21 / 12:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق