“صنعة الكابرانات” ..العسكر يسخرون الجيش ويخصصون عطلة لطلبة الجزائر لحضور “مباراة البوليساريو”
يبدو أن العسكر الجزائري ، قد انتقل الى تسخير كرة القدم في حربه التي لاتتوقف على المغرب في جميع الأصعدة، وذلك بعد الهزائم الدبلوماسية المتكررة للكابرانات ومعهم الجبهة الانفصالية .
مناسبة الحديث ، فضيحة مباراة كرة قدم جمعت ماقال عنه اعلام المرادية أنه منتخب البوليساريو وفريق مولودية الجزائر سخر لها العسكر كل الشروط الاستفزازية ضد وحدة المملكة الترابية.
العسكر وببلادتهم المعتادة، منحوا عطلة للطلبة وسخروا الاف العناصر من الجيش الجزائري ، اضافة الى اتباع اسلوب التخويف والترهيب لملأ ملعب نيلسون مانديلا الذي حولته الجزائر الى منبر سياسي تبعث من خلاله رسائل
الحقد والكراهيةضد كل ماهو مغربي وضرب الوحدة الترابية لبلد جار.
سحر العسكر انقلب عليهم ،بعدما تحولت المباراة الى زاوية للسخرية من بلادة الكابرانات فمعظم تعليقات الجزائريين على المقابلة انتقدت سياسة النظام الجزائري الذي عاث فسادا في مقدرات شعب جزائري .
8 تعليقات
استهلاك إعلامي داخلي لا يهمنا ،و ليس من المفروض أن نتحدث عنه ،لأنه كما قال جلالة الملك حفظه الله الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه و الشعب المغربي قاطبة من شمال المغرب إلى جنوبه و من شرقه إلى غربه يقف داءما و أبدا كرجل واحد بنظام و انتظام في مسيرة متجددة وراء عاهل البلاد حفظه الله من أجل الحفاظ على وحدة التراب و بسيادة الوطن.
على المغرب تنظيم مبارة ودية مع فريق جمهورية القبائل الموجود فعلا في فرنسا ورفع علم جمهورية القبائل وعزف النشيد الوطني القبائلي، مبدأ المعاملة بالمثل يعمل به في العلاقات الدولية ولا يمكنه ان يسبب اي احراج للمغرب ، كما ننتضر تنظيم مبارة ودية مع فريق إسرائيل الشقيقة في مدينة وجدة او مراكش مسقط رأس كل من عبد العزيز بوتفليقة و احمد بن بلة. يالله ونشوفو شكون لي غيعيا او فين غنوصلو مع جمهورية العسكر البوخروبية.
الضحك على الذقون
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لم يردو ان يقللون من حقدهم علا انفسهم بالخصوص ماهي الا تصرفات صبيانية
واالجزائر كالك المتل عاند لاتحسد كالوها ناس ازمان والله يراجع بيكوم
العز اللبلادناالمغريب والله ينصر ملكنا اللحبيب او ديما للامام وكلمتنا الله والطن الملك ونتوما الله يعطيكم اللعقل أو هدي واش كرة قدم ولا تدريبات معسكر
مجرد تساؤل.
هل يحتاج الطلبة إلى عطلة يوم السبت !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“العسكر وببلادتهم المعتادة، منحوا عطلة للطلبة” انتهى الاقتباس
المقابلة أجريت يوم السبت 20 ماي، وكما هو معلوم فإن عطلة نهاية الأسبوع في الجزائر تصادف يوم الجمعة والسبت.
كنتمناو الله يهديكم ويبعد بلاكم علا بلانا او هادي رياضة ماشي سياسة