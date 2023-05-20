التوصل لهدنة إنسانية جديدة بين طرفي النزاع في السودان

هبة بريس ـ وكالات

أفادت وكالات أنباء دولية أنه قد تم التوصل إلى اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام، تبدأ بعد 48 ساعة.

ووفق مصادر سودانية لذات الوكالات، فإن اتفاق الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع، يتضمن خروج المسلحين من المستشفيات وإصلاح المرافق.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق نصّ على “رقابة مزدوجة” على الأرض والجو عبر الأقمار الاصطناعية والمسيرات.

وتشهد مدينة جدة محادثات غير مباشرة بين مبعوثي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية سعودية أميركية تبحث وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة وفتح الممرات الإنسانية في السودان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0