التوصل لهدنة إنسانية جديدة بين طرفي النزاع في السودان

2023-05-20 / 23:31
0

هبة بريس ـ وكالات

أفادت وكالات أنباء دولية أنه قد تم التوصل إلى اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام، تبدأ بعد 48 ساعة.

ووفق مصادر سودانية لذات الوكالات، فإن اتفاق الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع، يتضمن خروج المسلحين من المستشفيات وإصلاح المرافق.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق نصّ على “رقابة مزدوجة” على الأرض والجو عبر الأقمار الاصطناعية والمسيرات.

وتشهد مدينة جدة محادثات غير مباشرة بين مبعوثي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية سعودية أميركية تبحث وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة وفتح الممرات الإنسانية في السودان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كان الفتيان .. جائزة الروح الرياضية للمنتخب المغربي

كان الفتيان .. جائزة الروح الرياضية للمنتخب المغربي

2023-05-20 / 13:01
Photo of روسيا : إمداد أوكرانيا بطائرات إف-16 سيعرض الغرب لمخاطر “مهولة”

روسيا : إمداد أوكرانيا بطائرات إف-16 سيعرض الغرب لمخاطر…

2023-05-20 / 12:56
Photo of هيونداي” تدفع 200 مليون دولار تعويضات لضحايا تحد على تيك توك

هيونداي” تدفع 200 مليون دولار تعويضات لضحايا تحد على…

2023-05-20 / 10:47
Photo of تقرير: إسرائيل تعترف لواشنطن بقتل شيرين أبو عاقلة

تقرير: إسرائيل تعترف لواشنطن بقتل شيرين أبو عاقلة

2023-05-20 / 09:53
Photo of بريطانيا.. وفاة رجل هاجمه كلب “خارج عن السيطرة

بريطانيا.. وفاة رجل هاجمه كلب “خارج عن السيطرة

2023-05-20 / 09:43
Photo of الأتراك في الخارج يدلون بصوتهم في الجولة الثانية من الرئاسيات

الأتراك في الخارج يدلون بصوتهم في الجولة الثانية من…

2023-05-20 / 09:34
Photo of إيطاليا .. ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 14 قتيلا

إيطاليا .. ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 14 قتيلا

2023-05-19 / 21:19
Photo of بوتين للقادة العرب : مستعدون للمشاركة في حل أزمات المنطقة

بوتين للقادة العرب : مستعدون للمشاركة في حل أزمات…

2023-05-19 / 17:40
Photo of ارتفاع حصيلة الضحايا في أسوأ فيضانات تشهدها إيطاليا

ارتفاع حصيلة الضحايا في أسوأ فيضانات تشهدها إيطاليا

2023-05-19 / 11:43
Photo of الصحة العالمية : كورونا سلب العالم 336 مليون سنة من الحياة

الصحة العالمية : كورونا سلب العالم 336 مليون سنة…

2023-05-19 / 11:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق