الشرقاوي يكشف عن مكتبه لتسيير فريق اتحاد طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

كشف محمد الشرقاوي، رئيس نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، منتصف ليل الجمعة، لائحة المكتب المسير للفريق .

وضمت اللائحة التي أعلن عنها الشرقاوي ، محمد الحمامي كرئيس منتدب، ومحمد بولعيش، نائب أول، وعبد الحنين الغرافي، نائبا ثانيا، ورشيد حسني نائبا ثالثا، وأنس المرابط، نائبا رابعا.

وعرفت اللائحة أيضا، تواجد كل من عبد الله المرابط الداجيدي، في منصب الكاتب العام وعصام الغاشي نائبا له، ورضوان بوحديد أمينا للمال وسعيد الزكري نائبا.

واختير عصام الطالبي كناطق رسمي للنادي ومسؤولا عن الخلية الإعلامية، ورشيد حسني مسؤولا عن اللجنة التقنية، والدكتور عبد الحميد المصباح مسؤولا للجنة الطبية.

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