بنسعيد: “أكثر من 1300 موقع إلكتروني غير مصرح به ويشتغل خارج القانون”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد المهدي بنسعيد وزير الشباب و التواصل و الثقافة أن هناك أكثر من ألف موقع إلكتروني يشتغل خارج القانون، عدد كبير منها غير مصرح بها أصلا.

و في هذا الصدد، أوضح بنسعيد خلال مداخلة له بمجلس المستشارين أن هناك فوضى كبيرة يعيشها قطاع الإعلام الإلكتروني بسبب عدم احترام عدد من المواقع الإلكترونية للمقتضيات القانونية.

و أضاف وزير الشباب و التواصل و الثقافة أن حوالي 1300 موقع غير مصرح بها من طرف أصحابها، فيما بعضها الآخر مصرح بها لكن مالكيها لا يؤدون واجبات الحماية الاجتماعية للمشتغلين بها.

هذا الأمر الذي وصفه وزير القطاع ب”الفوضى” عزاه إلى مدونة الصحافة التي أصبحت متجاوزة و حان وقت تغييرها و هو ما تعكف عليه الحكومة من خلال مرسوم سيصدر في الأيام المقبلة.

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