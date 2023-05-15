وزير خارجية أمريكا يبرز جهود المغرب للنهوض بقيم التعايش و التسامح

2023-05-15 / 23:05
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هبة بريس ـ وكالات

سلطت الولايات المتحدة الضوء على الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس للحفاظ على التراث اليهودي، والنهوض بقيم التعايش المشترك والتسامح في المغرب.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها الخاص بالحريات الدينية لعام 2022، الصادر اليوم الاثنين 15 ماي 2023 في واشنطن، أن “الملكية واصلت دعم ترميم دور العبادة والمقابر اليهودية في جميع أنحاء البلاد”.

وأبرز التقرير، الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وسفير الولايات المتحدة المتجول لشؤون الحريات الدينية، رشاد حسين، أن المواطنين اليهود يصرحون بأنهم يعيشون ويمارسون شعائرهم الدينية بأمان.

وأضاف المصدر ذاته أن المواطنين اليهود المغاربة أكدوا “أنه كان بإمكانهم زيارة الفضاءات الدينية بشكل منتظم وتنظيم احتفالات سنوية”.

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