عمور: “جميع حاملي المشاريع المستفيدين من برنامج فرصة توصلوا بالتمويل”

2023-05-15 / 18:54
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بأن كافة المستفيدين من برنامج فرصة و المقدر عددهم بعشرة آلاف من حاملي المشاريع قد تحصلوا على التمويل اللازم.

عمور و في مداخلة لها بمجلس النواب أكدت أن اللجان المكلفة بتلقي و دراسة طلبات حاملي المشاريع لبرنامج فرصة في نسختها السابقة تلقت حوالي 73 ألفا من المشاريع المقدمة.

هذا الرقم يعكس وفق عمور رغبة شريحة واسعة من المغاربة في خلق مقاولات مهيكلة و مبتكرة، حيث استفاد منهم عشرة آلاف شخص من النسخة الأولى، 65 في المائة منهم شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة، وتمثل منهم النساء 20 في المائة.

و أوضحت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بأن النسخة الثانية من برنامج فرصة، و بعد إطلاقها بأسابيع قليلة توصلت بأكثر من 170 ألف مشروع و هو رقم مهم جدا.

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