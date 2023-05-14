كيليجدار أوغلو يؤكد تصدره نتائج انتخابات تركيا

2023-05-14 / 18:42
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هبة بريس - وكالات

شكك قيادي بارز في المعارضة التركية، مساء الأحد، بالأرقام الأولية التي أوردتها وكالة الأنباء الرسمية “الأناضول” وتظهر تقدم الرئيس المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان، في وقت أكد مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو أنه في الصدارة، وقال قياديون معارضون إن الأرقام الأولية لديهم تظهر أنه الرئيس الجديد لتركيا.

وقال رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة، منصور يافاش، إنه يطالب الأتراك بعدم الاعتماد على نتائج الانتخابات التي تنقلها وكالة “الأناضول” الرسمية للأخبار، والتي أظهرت تقدم أردوغان بأكثر من 50 في المئة، أي نسبة الحسم المطلوبة.

ومن جانبه، قال مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو إن المعارضة باتت في الصدارة، وذلك بعيد غلق صناديق الاقتراع وبدء تواتر أنباء النتائج الأولية للانتخابات.

وكتب على “تويتر” كلمة واحدة: “متصدرون”.

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