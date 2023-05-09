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السكوري: “الحكومة كانت واعية أن مسلسل الحوار الاجتماعي لن يكون سهلا”

2023-05-09 / 17:24
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هبة بريس - الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة عندما فكرت في الانخراط بشكل جدي في الحوار الاجتماعي كانت واعية بأن هذا الحوار مسلسل مهم وأساسي وأن مجرد الانخراط به هو مكسب للمغرب والمغاربة.

وقال السكوري، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “واعون أنه من خلال الحوار الاجتماعي يمكننا أن نؤسس لدينامية حقيقية مسؤولة وواقعية تمكن الاطراف من الالتقاء والمطالبة بمجموعة من المنجزات وإعادة النظر من اسهامه في هذا الحوار .”

وأضاف “كما أننا واعون أن هذا المسلسل لن يكون سهلا بطبيعة الحال، لأنه من السهل القيام بالحوار الاجتماعي في فترات اقتصادية تتميز بفائض في الميزانية ودورة اقتصادية إيجابية، لكن في هذه الفترات الصعبة يظهر مدى انخراط والتزام الفرقاء .” وفق قول الوزير

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