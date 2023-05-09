انتخاب عبد السلام لحرار رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لإفران

2023-05-09 / 14:47
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ع محياوي _ هبة بريس

تم صباح يوم أمس الإثنين 8 ماي الجاري، بإفران وتحت اشراف السلطات المحلية انتخاب عبد السلام لحرار رئيسا جديدا للجماعة الحضرية لإفران بعد حل المجلس بسبب البلوكاج بقرار قضائي بناء على طلب عامل الإقليم “عبد الحميد المزيد ” خبرة وكفاءة عالية في الميدان ، لتفضي نتيجة الإقتراع إلى انتخاب عبد السلام لحرار رئيسا لجماعة إفران الحضرية ونوابه جاؤوا على الشكل التالي :
النائب الأول : معمو نوردين
النائب الثاني : جوهر مبارك
النائب الثالث : جرادي كريم
النائب الرابع :وكان عبد الرحمان
الكاتب : سكينة الدرة
نائبة الكاتب : مليكة مهاني

وحصل حزب محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي أعطى شحنة قوية للحزب منذ توليه منصب أمين عام للحزب ، على ما مجموعه 13 صوتا من أصل 20 مقعدا بالمجلس، ما جعله مطمئنا في تشكيل أغلبية مريحة من نفس الحزب للفوز بهذه الرئاسة وتشكيل المكتب وانتخاب نوابه والكاتب ونائبه.

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