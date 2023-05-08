لاعبون يقاطعون التداريب .. الأزمة المالية تخيم على نادي اتحاد طنجة

2023-05-08 / 22:13
0

هبة بريس – مكتب طنجة

قاطع لاعبو فريق إتحاد طنجة لكرة القدم الحصة التدريبية التي كانت مقررة عصر اليوم الإثنين بمركز الزياتن، احتجاجا على عدم توصلهم بالمستحقات المالية منذ فترة طويلة.

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد حضر جميع لاعبي اتحاد طنجة الى ملعب التداريب قبل أن يقرروا مغادرته احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية والمتمثلة في الراتب الشهري ومنح الفوز الذي حققه فارس البوغاز خلال الدورات الأخيرة .

وقد تدفع الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها اتحاد طنجة ، برئيس النادي محمد الشرقاوي الى تقديم استقالته بعدما وجد نفسه وحيدا يصارع الوضعية الاستثنائية التي يعيشها الفريق الذي يفتقر للسيولة المالية اللازمة من أجل اكمال مشوار الدفاع عن حضوضه للبقاء في قسم الصفوة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of (فيديو) حمد الله يسجل هدفا جديدا ويساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام أبها

(فيديو) حمد الله يسجل هدفا جديدا ويساهم في قيادة…

2023-05-08 / 22:09
Photo of فولهام يعمق معاناة “ثعالب ليستر” في الدوري الإنجليزي

فولهام يعمق معاناة “ثعالب ليستر” في الدوري الإنجليزي

2023-05-08 / 21:21
Photo of “البطولة”٢..عقوبات في حق مسؤولين ومدربين

“البطولة”٢..عقوبات في حق مسؤولين ومدربين

2023-05-08 / 18:53
Photo of ماسينا يتقمص دور المهاجم ويسجل هدفا أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

ماسينا يتقمص دور المهاجم ويسجل هدفا أمام سامبدوريا في…

2023-05-08 / 18:21
Photo of يوم بعد التتويج بكأس الملك.. السطو على منزل نجم ريال مدريد

يوم بعد التتويج بكأس الملك.. السطو على منزل نجم…

2023-05-08 / 15:17
Photo of بعد إيقافه لأيام.. عودة ميسي إلى تداريب باريس سان جيرمان

بعد إيقافه لأيام.. عودة ميسي إلى تداريب باريس سان…

2023-05-08 / 14:22
Photo of أكرد يواصل تألقه مع وست هام بأداء ممتاز أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أكرد يواصل تألقه مع وست هام بأداء ممتاز أمام…

2023-05-07 / 21:01
Photo of خطوة واحدة فقط تفصل أشبال الأطلس عن التأهل إلى مونديال الفتيان

خطوة واحدة فقط تفصل أشبال الأطلس عن التأهل إلى…

2023-05-07 / 18:59
Photo of الكالتشيو.. فريق “السيدة العجوز” يستعيد الوصافة بفوز صعب

الكالتشيو.. فريق “السيدة العجوز” يستعيد الوصافة بفوز صعب

2023-05-07 / 15:06
Photo of كرة اليد …ثلاثة فرق تمثل المغرب في بطولة إفريقيا للأندية

كرة اليد …ثلاثة فرق تمثل المغرب في بطولة إفريقيا…

2023-05-07 / 12:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق