لاعبون يقاطعون التداريب .. الأزمة المالية تخيم على نادي اتحاد طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

قاطع لاعبو فريق إتحاد طنجة لكرة القدم الحصة التدريبية التي كانت مقررة عصر اليوم الإثنين بمركز الزياتن، احتجاجا على عدم توصلهم بالمستحقات المالية منذ فترة طويلة.

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد حضر جميع لاعبي اتحاد طنجة الى ملعب التداريب قبل أن يقرروا مغادرته احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية والمتمثلة في الراتب الشهري ومنح الفوز الذي حققه فارس البوغاز خلال الدورات الأخيرة .

وقد تدفع الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها اتحاد طنجة ، برئيس النادي محمد الشرقاوي الى تقديم استقالته بعدما وجد نفسه وحيدا يصارع الوضعية الاستثنائية التي يعيشها الفريق الذي يفتقر للسيولة المالية اللازمة من أجل اكمال مشوار الدفاع عن حضوضه للبقاء في قسم الصفوة .

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