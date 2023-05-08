راشد الغنوشي

السلطات التونسية: تفتيش منزل ابنة الغنوشي وضبط وثائق تمس الأمن القومي

2023-05-08 / 13:30
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هبة بريس - وكالات

عثرت السلطات التونسية على وثائق تمسّ الأمن القومي في البلاد، وذلك أثناء تفتيش منزل ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الصادر بحقه أمر بالسجن بتهمة التآمر على أمن الدولة في أبريل الماضي.

وذكرت مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في أريانة فاطمة بوقطاية، اليوم الاثنين “إنه صدر إذن للشرطة العدلية بأريانة بتفتيش منزل تسنيم الغنوشي المقيمة خارج البلاد وتوثيق العملية صوتا وصورة بتعليمات من النيابة العمومية”.

كما أشارت إلى أن التفتيش “أسفر عن العثور على وثائق تمس بالأمن القومي في البلاد بصفة مباشرة”، وفق ما نقلته يومية “الشروق” المحلية.

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تعليق واحد

  1. عدوة كابرانات فرنسا أصابت تونس بامتياز. كما لا ننسى تصريح الغنوسي لما قال بناء مغرب عربي متكون من تونس ليبيا الجزائر

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