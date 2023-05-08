الفنان التركي ألب نافروز يشيد بالثقافة و المطبخ المغربي

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف الممثل التركي ألب نافروز خلال ندوته الصحفية بالمغرب الخاصة بزيارته لعدد من مناطق المملكة المغربية، عن إعجابه الكبير بالمغرب وبشعبه الذي حرص على استقباله استقبالا رائعا.

و أعرب ألب عن إعجابه الكبير بالتاريخ المغربي والثقافة المغربية التي تشبه على حد قوله الثقافة التركية، موضحا أنه شعر وكأنه ببلده تركيا.

وأبرز ألب رغبته في العودة مجددا إلى المغرب وزيارة مدن أخرى، مشيدا بالمطبخ المغربي الذي وصفه بالشهي واللذيذ.

وقال نافروز: “كانت سفرة متعبة قليلًا لكن كان هناك اهتمام جميل جدًا، مسلسلاتنا تباع هنا كثيرًا، الناس أيضًا اهتموا بي كثيرًا، أن تعيش هذه التجربة في خارج البلاد أمر يشعرك بفخر كبير”.

وعن أعماله القادمة، أوضح النجم التركي أن هناك مجموعة من الأعمال التي سيجرى تصويرها خلال فصل الصيف، مُضيفًا: “حاليًا أنا اقرأ 5 سيناريوهات مختلفة، أدرسها جيدًا، وللآن لم أصل لمرحلة التوقيع على أي مشروع منها، في حال أعجبني أي عمل فسأقبله، ولن أقبل أي عمل فقط لأنه سيعرض على منصة رقمية”.

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