جنايات الجديدة تقضي ب25 سنة في حق رجل قت.ل زوجته

أحمد مصباح – الجديدة

قضت الغرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، ب25 سنة سجنا نافذا في حق رب أسرة قتل زوجته، بعد أن كان قاضي التحقيق الجنائي تابعه في حالة اعتقال، من أجل القتل العمد.

هذا، وكان الزوج اعتدى مؤخرا على زوجته، التي أدخلت، في حالة حرجة، إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، لتلقي العلاج؛ إذ إلا أنها قضت نحبها، لتعمد من ثمة إدارة المستشفى إلى إخبار الشرطة، سيما أن الزوجة وهي ام ل4 أبناء، كانت تحمل آثار عنف وكدمات في جسدها.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بحثا في النازلة، تم على إثره وضع زوج الضحية، الذي سلم نفسه، تحت تدابير الحراسة النظرية، والذي صرح أنه كان يعيش خلافات ومشاكل أسرية مع زوجته، التي كانت تتقدم في حقه بشكايات من أجل العنف، لكنها سرعان ما كانت تتنازل عنها، جراء تدخل أفراد العائلة.

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