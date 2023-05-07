العراق.. حكم بإعدام شرطي سابق بعد إدانته باغتيال هشام الهاشمي

هبة بريس _ وكالات

أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام بحق شرطي سابق لإدانته باغتيال الباحث، هشام الهاشمي، في يوليو 2020 قرب منزله في بغداد، وفق ما أفاد بيان رسمي، الأحد، في قضية أثارت تنديدا في العراق وخارجه.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي بأن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي”.

وبإمكان المدان استئناف هذا الحكم، كما أكد لفرانس برس مصدر قضائي فضّل عدم كشف هويته.

وقُتل الهاشمي (47 عاما) المتخصص في الحركات الجهادية في 6 يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد.

وكان الباحث الناشط في المجتمع المدني تبنى موقفا قويا لصالح الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019، وطالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق.

وبعد عام من اغتياله، في يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلقاء القبض على “قتلة” الهاشمي. وبثّ التلفزيون الرسمي إثر ذلك “اعترافات” للمتهم في القضية، هو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاما يدعى أحمد الكناني.

وأكّد مصدر أمني حينها لوكالة فرانس برس أن الشرطي مقرب من كتائب حزب الله أحد فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذا.

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