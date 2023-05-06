فاعلون اقتصاديون ألمان يطلعون على فرص الاعمال في جهة الرباط

هبة بريس

اطلع فاعلون اقتصاديون ألمان من الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة (غرفة)، الجمعة بالرباط ، على فرص الاستثمار في جهة الرباط سلا. – القنيطرة ، وذلك خلال اجتماع تواصلي مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الجهة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى إقامة شراكات تجارية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الألمان في عدة مجالات منها الصحة ، وصناعة الأدوية ، والكيماويات ، والبناء ، والعقار، واستشارات الأعمال ، واستشارات الطاقة وهندسة الطاقة ، والنقل الذكي ، والسلامة الطرقية والطيران .

وفي كلمة له بهذه المناسبة، سلط نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، سامي رشيد، الضوء على الموقع الجغرافي للمغرب كبوابة أساسية للسوق الإفريقية، الأمر الذي جعل منه شريكا استراتيجيا ومتميزا في شمال إفريقيا.

وأكد أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة خلال العقد الماضي من حيث الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والاقتصادية ، فضلا عن ضمان مناخ أعمال مناسب وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتسهيل الاجراءات لفائدة الشركات.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الدينامية الجيدة للعلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية منذ عام 2022.

وأوضح السيد رشيد أن تنظيم هذه الاجتماعات الثنائية يتوخى توحيد جهود المؤسستين وكذلك استكشاف وإقامة شراكات تجارية جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين من أجل زيادة تطوير التبادلات التجارية والاستثمارية.

وفي الوقت نفسه ، دعا الجانب الألماني الى المشاركة في المعرضين اللذين تنظمهما هذا العام غرفة التجارة والصناعة لجهة الرباط – سلا – القنيطرة ، ويتعلق الامر بمعرض للطاقات المتجددة في يوليوز 2023 ، وآخر ومتعلق بمنتجات التجميل ” Med Cosmetics Morocco ” في أكتوبر من نفس العام.

من جانبه، قال الكاتب العام ل”غرفة” عبد العزيز المخلافي “لقد أتيحت لنا خلال الأيام الثلاثة الماضية ، الفرصة للتباحث مع نظرائنا في غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ومع مسؤولين لاسيما في وزارات الطاقة والصحة والنقل .

وأبرز السيد المخلافي في تصريح للقناة الاخبارية (M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء العلاقات الجيدة القائمة بين المغرب وألمانيا ، لا سيما في الميادين الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت قرابة خمسة مليارات أورو خلال العام الماضي ، مسجلة بالتالي نموا كبيرا ، منوها بالخيارات الاستراتيجية للمغرب في مجال النهوض الاقتصادي.

وأوضح أن الوفد الألماني يضم ممثلي شركات متخصصة في الأدوية واللوجستيك والطاقات ، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى النهوض بالواردات، يهدف هذا الاجتماع إلى دراسة إمكانيات الاستقرار في المملكة.

ويتألف الوفد الألماني من قرابة 18 مقاولة ، ويترأسه رئيس “غرفة” ، بيتر رامساور ، الوزير الفيدرالي السابق للنقل ولأشغال العمومية والتنمية الحضرية في ألمانيا بين عامي 2009 و 2013 والرئيس السابق للجنة التعاون الاقتصادي والتنموي في البوندستاغ ، برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0