مبادرة “تكيف الفلاحة الإفريقية”: مسؤولون يشيدون بجهود المغرب

2023-05-05 / 22:01
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هبة بريس _ الرباط

أشاد وزراء الفلاحة وممثلو منظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، أمس الخميس بمكناس، خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة “تكيف الفلاحة الإفريقية”، بالجهود “الجبارة” التي يبذلها المغرب في سبيل مكافحة ظاهرة تغير المناخ.

وفي البيان الصادر عقب اختتام اشغال هذا اللقاء، أثنى هؤلاء المسؤولون على الجهود التي تبذلها المملكة في مجال التدبير المستدام للأراضي والحفاظ على المنظومات البيئية وحماية التنوع البيولوجي وتحسين وضعية الفئات السكانية الهشة.

كما نوهوا بالدور الرائد الذي يضطلع به المغرب في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بإفريقيا في إطار التضامن، ولا سيما في المجال الفلاحي بهدف الإسهام بشكل كبير في تقليص الفجوة الفلاحية التي تعاني منها القارة الافريقية، وذلك من خلال إتاحة فرص التبادل والتكامل.

وفي هذا الصدد، حث الوزراء المؤسسات المالية الدولية على تعاون دولي منسق وهادف لدعم التحول الفعال للمنظومات الغذائية بغية جعلها مستدامة، وذلك عن طريق حشد الموارد المالية لترتقي إلى مستوى غايات مخططات الاستثمار المناخي والاستراتيجيات الوطنية للتنمية الفلاحية، بما يتماشى مع الالتزامات المالية المعلنة في مؤتمر قمة المناخ “COP27”.

وفي نفس السياق، دعا المسؤولون إلى بلورة وتطوير مجموعة من المشاريع الذكية مناخيا والقابلة للتمويل والتي تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، ولا سيما في مجالات رئيسية تشمل الانتقال الطاقي، والاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والاستثمارات في التكيف والصمود أمام تغيرات المناخ، إلى جانب استعادة الرصيد الطبيعي والتنوع البيولوجي.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة “تكيف الفلاحة الإفريقية”، المنظم على هامش الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، انعقد تحت شعار “تحول الفلاحة الإفريقية من أجل التكيف مع التغير المناخي”.

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