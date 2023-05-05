A man walks past disused slot machines in the gaming arcade of The Queen Elizabeth II luxury cruise liner, also known as the QE2, docked at Port Rashid in Dubai, where it will be moored permanently as a newly refurbished floating hotel on April 18, 2018 (Photo by KARIM SAHIB / AFP)

أول دولة خليجية تقترب من تقنين القمار

2023-05-05 / 18:05
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هبة بريس _ وكالات

كشفت وكالة “بلومبرغ”، الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة قد تصبح أول دولة خليجية تقنن القمار، وهي خطوة قد تجعلها تتفوق في النهاية على سنغافورة كمركز للمقامرة.

وقالت “بلومبرغ” إن المعلومات التي حصلت عليها استندت إلى مقابلات مع أكثر من 10 مسؤولين حكوميين ومحامين واستشاريين ومشغلي صالات قمار خارج البلاد.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين كبار القول إنه لا توجد خطط وشيكة للسماح بالمقامرة، لكن مشغلي الكازينو والمستشارين والمحامين المطلعين يقولون إن هناك مناقشات مبكرة ويجري النظر في تغيير.

وأجرى مشغلو الكازينوهات الآخرون مناقشات غير رسمية مع السلطات الإماراتية حول المقامرة، وفقا لمسؤول تنفيذي في شركة استشارية في مجال ألعاب القمار ومسؤول حكومي إماراتي، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة.

وقال مسؤول في إحدى الشركات الموردة لمعدات صالات القمار إن البعض بدأوا يبحثون عن فنادق لتحديد مواقع للكازينوهات

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