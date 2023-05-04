العرائش ..سيدة تنهي حياتها بطريقة مأساوية

هبة بريس - مكتب طنجة

وضعت سيدة أربعينية ، اليوم الخميس 04 ماي 2023، حدا لحياتها بطريقة مأساوية بحي اللخيرو بمدينة العرائش .

وقد عثر على الهالكة ، المزدادة سنة 1976 ، جثة معلقة بواسطة حبل بأحد الأبواب داخل المنزل ، وذلك بعد انقطاع اخبارها مادفع بالجيران الى ابلاغ السلطات التي حضرت الى عين المكان .

وبعد اقتحام المنزل تم العثور على الهالكة جثة معلقة حيث تم نقلها الى المستشفى الإقليمي للا مريم من أجل اخضاعها للتشريح والوقوف على الأسباب الرئيسية وراء الوفاة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0