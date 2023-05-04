“سنطرال دانون” تطلق المرحلة الثانية من “حليب بلادي” لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمغاربة

هبة بريس من مكناس

تزامنا و فعاليات النسخة الخامسة عشر من المعرض الدولي للفلاحة الذي تحتضنه مدينة مكناس إلى غاية السابع من ماي، أقدمت مجموعة “سنطرال دانون” على إعطاء انطلاقة المرحلة الثانية من برنامج “حليب بلادي”.

فبعد نجاح المرحلة الأولى التي ركزت على مواكبة 30 مركزا لتجميع الحليب، يشملون 1600 من مربي البقر الحلوب بمنطقة الشاوية، عمل برنامج “حليب بلادي” التابع لسنطرال دانون على توسيع نطاق المستفيدين منه والتعبئة لإطلاق المرحلة الثانية التي تعتبر أكثر طموحًا اعتبارا من سنة 2023.

و تستهدف المرحلة الثانية من “حليب بلادي” عشرة آلاف من مربي البقر الحلوب منخرطين ب170 تعاونية موزعة على مختلف جهات تجميع الحليب التابعة للشركة، حيث بالإضافة الى منطقة الشاوية، سيتم في مرحلة أولية تأطير تعاونيات جديدة في منطقة دكالة خلال سنة 2023، ومن ثم تعاونيات باقي المناطق في السنوات المقبلة.

و قد تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج على هامش ندوة تم تنظيمها اليوم في إطار الدورة الخامسة عشر من المعرض الدولي للفلاحة في مكناس، حول موضوع “حليب بلادي: برنامج سنطرال دانون في خدمة السيادة الغذائية في قطاع الحليب “.

و قد أقيم الحدث بحضور مسؤولين من سنطرال دانون وممثلين عن وزارة الفلاحة والقرض الفلاحي للمغرب ومسؤولين من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس ومربو البقر الحلوب وكذلك رؤساء تعاونيات ووسائل إعلام.

و تتمثل مهمة برنامج “حليب بلادي” في تطوير إنتاج الحليب بالمغرب وكذلك تعزيز نموذج مستدام لإنتاج الحليب من خلال تحسين الظروف المعيشية لصغار مربي البقر الحلوب وتعزيز قدرتهم على الصمود، لا سيما في مواجهة التغيرات المناخية، والتي كانت عواقبها وخيمة على قطاع الحليب الوطني، بسبب موجات الجفاف التي شهدها المغرب على وجه الخصوص.

و يهدف البرنامج إلى تأطير وتطوير المربين الصغار للبقر الحلوب، الذين يشتغلون في قطاع منظم، وفي انسجام تام مع البرامج المختلفة التي تديرها الدولة، ولا سيما مخطط “الجيل الأخضر”.

وفي هذا السياق ، يعتمد برنامج “حليب بلادي” في نهجه على مشاركة العديد من الشركاء المباشرين وغير المباشرين ، ولا سيما وزارة الفلاحة، القرض الفلاحي للمغرب، والعديد من الجهات الفاعلة الأخرى.

ومن جملة أهداف هذا البرنامج تزويد مربو البقر الحلوب بإمكانية الوصول المستمر إلى خدمات التمويل وتوريد المعدات والتكنولوجيا الخضراء للمشاركة في بناء قطاع مستدام و صديق للبيئة، من خلال تشجيع الممارسات الفلاحية المتجددة ورقمنة آليات العمل، مع دعم عصرنة نشاط مربي الأبقار الحلوب والاستخدام الأمثل للموارد.

تفاصيل أوفى تجدونها في الفيديو التالي:

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