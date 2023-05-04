هبة عبوك: “نعيش في عالم ذكوري.. وكنت أشهر من حكيمي عندما ارتبطنا”

هبة بريس

ردت الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك، عن الانتقادات التي تعرضت إليها مؤخرا بسبب مطالبتها بنصف ثروة نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بعد الانفصال.

وفي تصريحات لبرنامج “Sálvame” التلفزيوني نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، قالت عبوك: “نعيش في عالم ذكوري وكاره للنساء، بالنظر إلى أنه عندما بدأنا علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال، وكنت أكثر شهرة منه”.

وأضافت عبوك قائلة: “الشيء الجيد هو أن ما يقولونه لم يعد يؤثر علي، أريد أن أكون متحفظة أكثر، لا أريد أن أؤثر على عائلتنا، أنا واثقة من أن العدالة والمنطق في صفي”.

هذا ويشار الى أن عبوك طالبت حكيمي بمبلغ 10 ملايين يورو لتسوية قضية الطلاق، غير أن نجم “الأسود” أبدى استعداده لمنحها 2 مليون فقط.

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