إسرائيل تكشف هوية مدير مكتب اتصالها في الرباط

هبة بريس _ الرباط

أعلنت إسرائيل عن هوية رئيسها بمكتب الاتصال بالرباط، خلفا للرئيس السابق دافيد غوفرين،

وكشف الحساب الرسمي لمكتب الاتصال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعيين شاي كوهين على راس مكتب الاتصال بالرباط.

وكانت القائمة بأعمال مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى الرباط ألونا فيشر كام قد أعلنت عن انتهاء مهامها في الأول من بداية شهر أبريل المنصرم،

وراج الحديث عن عودة دافيد غوفرين إلى منصبه (المتهم بالتحرش الجنسي والفساد المالي) يأتي ذلك في سياق تأجيل قمة “النقب 2″، التي كانت من المقرر أن تنعقد في شهر مارس بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت، نهاية شهر مارس المنصرم، أنها تعتزم إعادة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي” بحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” وبعدما جرى وقف عمله وإعادته إلى تل أبيب على خلفية مزاعم قديمة وجهت له شبهات بالتورّط بتحرشات جنسية سبق ونفاها بنفسه معتبرا إياها نتيجة كراهية ورغبة بالانتقام منه

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