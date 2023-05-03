المغرب واسرائيل
الصورة تعبيرية

إسرائيل تكشف هوية مدير مكتب اتصالها في الرباط

2023-05-03 / 22:28
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت إسرائيل عن هوية رئيسها بمكتب الاتصال بالرباط، خلفا للرئيس السابق دافيد غوفرين،

وكشف الحساب الرسمي لمكتب الاتصال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعيين شاي كوهين على راس مكتب الاتصال بالرباط.

وكانت القائمة بأعمال مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى الرباط ألونا فيشر كام قد أعلنت عن انتهاء مهامها في الأول من بداية شهر أبريل المنصرم،

وراج الحديث عن عودة دافيد غوفرين إلى منصبه (المتهم بالتحرش الجنسي والفساد المالي) يأتي ذلك في سياق تأجيل قمة “النقب 2″، التي كانت من المقرر أن تنعقد في شهر مارس بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت، نهاية شهر مارس المنصرم، أنها تعتزم إعادة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي” بحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” وبعدما جرى وقف عمله وإعادته إلى تل أبيب على خلفية مزاعم قديمة وجهت له شبهات بالتورّط بتحرشات جنسية سبق ونفاها بنفسه معتبرا إياها نتيجة كراهية ورغبة بالانتقام منه

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أعضاء في “الكونغرس الأمريكي” يشيدون بالتزام الملك بتعزيز السلام

أعضاء في “الكونغرس الأمريكي” يشيدون بالتزام الملك بتعزيز السلام

2023-05-03 / 21:38
Photo of ” الحركة الشعبية” يشيد بقرار الملك إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

” الحركة الشعبية” يشيد بقرار الملك إقرار رأس السنة…

2023-05-03 / 21:23
Photo of عاجل ..الملك محمد السادس يقر رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها

عاجل ..الملك محمد السادس يقر رأس السنة الأمازيغية عطلة…

2023-05-03 / 19:19
Photo of المغرب أولوية السياسة الخارجية لدى أغلب الإسبان

المغرب أولوية السياسة الخارجية لدى أغلب الإسبان

2023-05-03 / 18:16
Photo of اللجنة اليهودية الأمريكية تشيد بدور الملك في حماية الأقليات الدينية

اللجنة اليهودية الأمريكية تشيد بدور الملك في حماية الأقليات الدينية

2023-05-03 / 17:07
Photo of وهبي: المغرب قطع خطوات هامة في مجال تكوين وتأهيل القضاة

وهبي: المغرب قطع خطوات هامة في مجال تكوين وتأهيل…

2023-05-03 / 16:58
Photo of هلال يشارك في قيادة التحالف الجديد للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لإفريقيا

هلال يشارك في قيادة التحالف الجديد للعلوم والتكنولوجيا والابتكار…

2023-05-03 / 16:32
Photo of لوديي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

لوديي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

2023-05-03 / 15:50
Photo of ميارة يستقبل رئيس برلمان أمريكا الوسطى

ميارة يستقبل رئيس برلمان أمريكا الوسطى

2023-05-03 / 13:01
Photo of الطالبي العلمي يستقبل وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية

الطالبي العلمي يستقبل وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية

2023-05-03 / 10:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق