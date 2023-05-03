نبيل بنعبد الله : إقرار رأس السنة الأمازيغة عطلة رسمية خطوة ملكية هامة

هبة بريس _ الرباط

اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها خطوة ملكية سامية هامة، وتكتسي دلالاتٍ رمزية عميقة.

وقال بنعبد الله، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن “هذه المبادرة الملكية الكريمة تبعث على الاعتزاز والسرور بالنسبة للمغاربة، على اعتبار أنها تعبيرٌ دالٌّ على تجاوب جلالة الملك مع أحد انتظارات الفعاليات المجتمعية المدافعة عن الأمازيغية، ومنها حزبُ التقدم والاشتراكية”.

وتابع بالقول إن “الشعب المغرب يفتخر بهذه الإشارة الملكية القوية التي تُجسد التساوي الدستوري بين العربية والأمازيغية، وتفتح أفقًا رحباً للارتقاء بمكانة المكون الأمازيغي ضمن الهوية المغربية الأصيلة ذات الروافد الغنية والمتنوعة، وفي جميع مناحي الحياة”.

يذكر أن الملك محمد السادس، أقر رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

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