فن الطبخ والمعمار المغربي يحلان ضيفين على برنامج تلفزيوني أمريكي

هبة بريس

خصصت قناة “فوكس 5” التلفزيونية الأمريكية عرضا خاصا لفن الطبخ والهندسة المعمارية المغربيين، من خلال تقرير بثته على الهواء مباشرة من مقر سفارة المملكة بواشنطن.

وضمن فقرات برنامجها الصباحي، تقاسمت القناة مع جمهورها “متعة وبهجة” جولة داخل مقر سفارة المغرب، أعقبها سفر عبر أذواق ونكهات المطبخ المغربي برفقة الشيف موحا فضال.

وتشارك المملكة، هذه السنة، في مهرجان “باسبورت دي سي” الذي يسلط الضوء على الثقافة العالمية المزدهرة في العاصمة الفدرالية الأمريكية، ويعد فرصة لإبراز أصالة وثراء الحضارة والثقافة المغربية وأيضا نقاط الجذب التي تتيحها وجهة المغرب، فضلا عن العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الرباط وواشنطن.

وفي الربورتاج المقسم إلى جزأين، تستهل الصحفية تايلور غريندا حديثها بتوضيح أن الأمر يتعلق بالمرة الأولى التي يفتح فيها المقر الجديد للسفارة المغربية في واشنطن أبوابه للعموم، داعية المشاهد للقيام بجولة في المبنى المزين بشكل بديع بفسيفساء من الزليج المغربي، والأبواب والأسقف المنحوتة من خشب أشجار أرز الأطلس والرخام المستورد من المملكة.

واستعرض دبلوماسيان، بهذه المناسبة، مختلف جوانب الصناعة التقليدية المغربية، التي تعد مفخرة للتراث الثقافي المغربي، من خلال الحرف التي تنتقل من جيل إلى جيل والتي تم الحفاظ عليها وتعليمها بفضل العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

بعد ذلك، قام الشيف موحا بتعريف الجمهور الأمريكي على مجموعة متنوعة من الأطباق الراقية، من بينها الكسكس والطنجية المراكشية التي يشتهر بها فن الطبخ المغربي، موجها بالمناسبة الدعوة للقيام بزيارة سياحية إلى المغرب لاكتشاف مختلف أوجه الحضارة المغربية العريقة.

ويمكن متابعة التقريرين على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ل”فوكس 5″، المنتمية إلى مجموعة “فوكس نيوز”، وهي إحدى القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة.

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