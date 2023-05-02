“بوريطة” يستقبل رئيس برلمان أمريكا الوسطى

هبة بريس _ و م ع

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، رئيس برلمان أمريكا الوسطى، أمادو سيرود سيفيدو، مرفوقا بوفد برلماني.

وقال سيرود سيفيدو في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز روابط الصداقة بين برلمان أمريكا الوسطى والمملكة المغربية.

وأضاف أن هذه الزيارة تعد فرصة للترويج لتوقيع اتفاقيات تعاون بين الطرفين في عدة من المجالات ذات الاهتمام المشترك ، مؤكدا حرص برلمان أمريكا الوسطى على الاستفادة من تجربة المغرب خاصة في مجالي الهجرة وحقوق الإنسان.

كما أعلن أن برلمان أمريكا الوسطى سيباشر قريبا توقيع اتفاقية تعاون من شأنها أن تعزز، بدعم من المغرب، تدبير قضية الهجرة في منطقة أمريكا الوسطى وجمهورية الدومينيكان.

وكان وفد برمان أمريكا الوسطى أجرى في وقت سابق اليوم في مباحثات مع رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي.

وأشاد رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى خلال هذا اللقاء بريادة المملكة في مجال تدبير الهجرة، معربين عن رغبتهم في الاستفادة من تجربتها في هذا المجال.

كما ثمن أعضاء الوفد التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالطاقات النظيفة والنهوض بأوضاع المرأة والممارسة الديمقراطية بصفة عامة.

وشدد رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى على الأهمية التي يوليها برلمان أمريكا الوسطى لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المستمر مع البرلمان المغربي في عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك

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