طنجة… توقيف مواطن تركي مطلوب دوليا في قضية قتل بالدانمارك

هبة بريس _ الربا

اتمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، زوال اليوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، من توقيف مواطن تركي يبلغ من العمر 20 سنة، مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الدنماركية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بطلب من المكتب الوطني المركزي بالدنمارك صادرة بتاريخ 30 أبريل 2023، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المكلفة بالبت في طلبات تسليم المجرمين، طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0