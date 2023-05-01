إدارة الرجاء الرياضي تنهي الجدل وتجدد الثقة في المدرب منذر الكبير

هبة بريس - القسم الرياضي

أنهت إدارة الرجاء الرياضي الجدل حول مصير المدرب التونسي منذر الكبير بعد إقصاء النسور الخضر أمام الأهلي المصري مساء يوم السبت الماضي برسم الدور الربع نهائي من كأس عصبة الأبطال الإفريقية.

وجددت إدارة الرجاء الرياضي الثقة في المدرب منذر الكبير و الطاقم التقني المساعد له ، ليستمر في قيادة الفريق خلال مباريات البطولة الاحترافية.

وأكد عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن المكتب المديري للنادي قرر تجديد الثقة في الطاقم التقني للفريق بقيادة التونسي الكبير.

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