إيطاليا.. العثور على جثة طفل حديث الولادة متخلى عنه داخل حاوية

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

تم العثور على جثة طفل حديث الولادة متخلى عنه داخل حاوية لجمع الملابس المستعملة، بالقرب من حي “تْشيتّآ دي استودي” بمدينة ميلانُـو شمال إيطاليا، وهو في وضعية كارثية ملفوفة في بطانية ولا يزال الدم والمشيمة على جسدها.

وأكد مصدر عليم لهبة بريس، أن الشرطة التقنية والعلمية، تأكدت من وجود جثة لطفل متوفي وهو مرمي داخل الحاوية، في جريمة متكاملة الأركان تقشعر لها الأبدان.

ووفقا للمصادر نفسها، و قد تم نقل الجثة صوب مستودع الأموات بالمستشفى بمدينة ميلانُـو بغية إخضاعها للتشريح الطبي لإزالة الغموض عن هذه النازلة .

وأضافت المصادر ذاتها أن المدعي العام باستئنافية ميلانُـو ذ/ ” باولو ستوراري ” أمر بفتح تحقيق معمق في الموضوع قصد تحديد هوية الواقفين وراء هذه العملية، والتوصل إلى الأبوين الحقيقييْن لجثة لرضيع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0