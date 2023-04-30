Manchester City's Norwegian striker Erling Haaland (R) scores the team's fourth goal during the English Premier League football match between Manchester City and Arsenal at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on April 26, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

هالاند ورونالدو “متشابهان” في أمر واحد

2023-04-30 / 16:17
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هبة بريس _ رياضة

اعتبر لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي برنادو سيلفا أن زميله النرويجي في الفريق، إيرلينغ هالاند، يشبه كثيرا الأسطورة كريستيانو رونالدو، عندما كان في أوج تألقه.

وقال سيلفا لصحيفة ديلي ميرور: “هالاند ورونالدو، شخصيتان مختلفتان، لكن هناك أوجه تشابه على أرض الملعب”.

وأضاف: “عندما يكونا في منطقة الجزاء، فإن لديهما هذا الشغف بتسجيل الأهداف”.

وأوضح سيلفا، الذي يلعب مع هالاند منذ بداية العام، بينما يلعب مع رونالدو منذ 2015 في صفوف المنتخب البرتغالي: ” عندما تكون الكرة قريبة من المرمى، يكون هالاند هناك دائمًا ولديه هذه القدرة على (توقع) المكان الذي ستصل إليه الكرة. كريستيانو أيضا كذلك، وهذا هو وجه التشابه”.

وتابع: “بصرف النظر عن ذلك، فهما لاعبان مختلفان، وشخصان مختلفان. لكنهما متشابهان في هذا (الجوع) للرغبة في التسجيل والتسجيل والتسجيل لمساعدة الفريق”.

وسجل هالاند 49 هدفا هذا الموسم حتى الآن، وحطم الرقم القياسي لأهداف محمد صلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أن سجل 33 هدفا، قبل تسع مباريات لا تزال متبقية في عمر المسابقة.

ويلعب رونالدو (38 عاما) حاليا مع النصر السعودي، بعد أن انتقل له مطلع العام الجاري في صفقة لمدة عامين ونصف يحصل خلالها على نحو 218 مليون دولار أميركي سنويا.

وقال سيلفا: “أتمنى أن يفوز هالاند بالكرة الذهبية لأنه ليس مجرد لاعب جيد فقط، بل إنه أكثر من ذلك بكثير”.

واعتبر أن فوز فريقه مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي ودوري الأبطال هذا الموسم، “يعني أنه سيفوز بالكرة الذهبية”، مضيفا أنه سيكون سعيدا للغاية حينها.

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