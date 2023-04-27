إليسا:”تفاصيل مهمة حالت دون توقيع العقد مع روتانا

2023-04-27 / 16:28
القسم الفني : هبة بريس

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا حالة من الجدل بعد مشاركتها سلسلة تغريدات غامضة، ملمحة لخوضها حربا سرية مع إحدى الجهات.

وعادت إليسا من جديد للكشف عن كواليس تعاقدها مع “روتانا”، لافتةً إلى وجود اختلافات في وجهات النظر؛ ما حال دون توقيع عقد مع الشركة، لاسيما بعد سحبها الدعاية الترويجية لأغنيتها الجديدة “أنا بتمايل على الـBeat”، التي كان من المقرر طرحها سابقا خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وغردت النجمة اللبنانية قائلة: “تفاصيل صغيرة بس مهمة حالت دون توقيع العقد مع شركة روتانا! روتانا عيلتي وما بقبل اي شي ينزع علاقتي فيا، بس حتى بقلب العيلة في اختلاف بوجهات النظر!”.

وأوضحت أن تأجيل طرح ألبومها كله لخير، معلقة: “كل تأخيرة وفيها خيرة، فشوية تأخير وراحة بال أطول أحسن أكيد بتمنى تتفهمو هل الشي!!”.

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