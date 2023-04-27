الأهلي يتدرب بالعربي الزاولي و رئيس مقاطعة عين السبع يحتفي بالفريق المصري

2023-04-27 / 08:56
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هبة بريس ـ رياضة

خاض فريق الأهلي المصري حصته التدريبية الأولى بالمغرب بمركب العربي الزاولي بالدار البيضاء و ذلك في إطار استعداداته لمباراة العودة أمام الرجاء الرياضي برسم ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

و مرت الحصة التدريبية للنادي المصري في ظروف جيدة طبعتها حراسة أمنية مشددة على بعثة الفريق المصري منذ حلوله بإحدي فنادق العاصمة الدار البيضاء.

من جهة أخرى، نشر الفريق المصري عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لإدارة الفريق و هم يحظون باستقبال رسمي من طرف رئيس مقاطعة عين السبع التي يتواجد ضمن نفوذها ملعب تداريب النادي الأهلي.

و نشرت صفحة الأهلي المصري صور الاستقبال مرفوقة بعبارة: “رئيس مقاطعة عين السبع يحتفي ببعثة الأهلي في المغرب 🇲🇦🦅🇪🇬”.

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