توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجموعة بريد المغرب

هبة بريس - الرباط

وقع بريد المغرب والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوم 25 أبريل 2023 بمقر المعهد بالرباط اتفاقية شراكة تحدد محاور وأشكال التعاون بين المؤسستين بهدف إدماج اللغة الأمازيغية في مجموعة بريد المغرب.

وقع الاتفاقية كل من أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب. وتهم هذه الاتفاقية مجالات الترجمة، والتكوين، والتواصل، والتوثيق.

ويشكل التوقيع على هذه الاتفاقية إطارا عاما للتعاون بين المؤسستين كما يعكس إرادتهما المشتركة للمساهمة في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وفقا للمادة 5 من دستور المملكة المغربية وأحكام القانون التنظيمي رقم 26-16.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8