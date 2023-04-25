الصين تلغي الزامية اختبار “PCR” سلبي للمسافرين القادمين للبلد

هبة بريس - وكالات

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أن المسافرين القادمين للبلد لن يكونوا ملزمين بتقديم نتائج اختبار سلبي لفحص كورونا (بي سي ار) لدخول أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال ندوة صحفية، إنه ابتداء من 29 أبريل الجاري، سيحتاج المسافرون فقط لتقديم نتيجة اختبار المستضد التي تم اجراؤها في غضون 48 ساعة قبل الصعود للطائرة.

وكانت الصين قد رفعت الإجراءات الاحترازية المعتمدة في اطار استراتيجية “صفر كوفيد” في يناير الماضي، لتضع حدا لثلاث سنوات من الاغلاق. وتضمنت الاستراتيجية تدابير احترازية صارمة، من بينها الاختبارات النووية الإلزامية لجميع السكان، وإغلاق حدود البلد، والحجر الصحي الإلزامي لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع لجميع الوافدين من الخارج.

وكان لهذه الإجراءات تأثير في توقيف توسع اقتصاد هذه القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم سنة 2022، حيث حقق البلد معدل نمو متواضع بلغ 3 في المائة فقط.

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