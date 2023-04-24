وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

مدريد تُجدد دعوتها للجزائر بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

2023-04-24 / 19:11
8
هبة بريس _ الرباط

دعت إسبانيا الجزائر، بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ونهج أسلوب الاحترام المتبادل في العلاقات الثنائية،

وقال ألباريس في حوار صحفي ، “إن ما نريد مع الجزائر هو ما نريده مع كل جيراننا ومع كل الدول العربية”، نريد “الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”

وسجل ذات المسؤول أن ما قامت به الجزائر من قطع للعلاقات مع مدريد في العام الماضي كقرار أحادي الجانب بسبب موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية، هو تدخل في الشؤون الإسبانية.

وأعرب ألباريس عن ثقته في إمكانية إعادة العلاقات مع الجزائر، في ظل وجود صداقة بين الشعب الإسباني والشعب الجزائري، قبل ان يشدد شدّد على أهمية الاحترام المتبادل للبلدين لبعضهما البعض في الشؤون والقرارات التي يتخذها كل جانب، من أجل المضي قدما في علاقات جيدة – يقول ألباريس لصحيفة “الإسبانيول”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “انفلات أمني” يربك حسابات جبهة البوليساريو الانفصالية

“انفلات أمني” يربك حسابات جبهة البوليساريو الانفصالية

2023-04-24 / 19:45
Photo of اشتباكات السودان.. الملك يأمر بتأمين عودة المواطنين المغاربة

اشتباكات السودان.. الملك يأمر بتأمين عودة المواطنين المغاربة

2023-04-24 / 16:45
Photo of خبير يدين تحويل الجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف

خبير يدين تحويل الجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات…

2023-04-23 / 10:04
Photo of إدانة “للتحويل المنهجي” للجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية

إدانة “للتحويل المنهجي” للجزائر والبوليساريو للمساعدات الإنسانية

2023-04-22 / 16:40
Photo of خلفا لبلخير الفاروق.. الملك يعين محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية

خلفا لبلخير الفاروق.. الملك يعين محمد بريظ مفتشا عاما…

2023-04-22 / 13:41
Photo of الرئيس الموريتاني مبرقا الملك: “أعاد الله هذا العيد العظيم على شعبينا بالخير واليمن”

الرئيس الموريتاني مبرقا الملك: “أعاد الله هذا العيد العظيم…

2023-04-22 / 12:09
Photo of العاهل السعودي مبرقا الملك: “أعاد الله هذه المناسبة علی المغاربة بمزيد من التقدم والازدهار”

العاهل السعودي مبرقا الملك: “أعاد الله هذه المناسبة علی…

2023-04-22 / 09:55
Photo of برقية تهنئة من الرئيس عباس إلى الملك محمد السادس

برقية تهنئة من الرئيس عباس إلى الملك محمد السادس

2023-04-21 / 22:18
Photo of وزير الرئاسة الإسباني : يجب أن يكون لإسبانيا “علاقة جيدة جدا” مع المغرب

وزير الرئاسة الإسباني : يجب أن يكون لإسبانيا “علاقة…

2023-04-21 / 17:02
Photo of الأمم المتحدة..الحكم الذاتي يحظى بتقدير ودعم واسعين

الأمم المتحدة..الحكم الذاتي يحظى بتقدير ودعم واسعين

2023-04-20 / 22:26

‫8 تعليقات

  4. حسبي الله ونعم الوكيل رسالة الى الكابرانات وعبد المجيد التبون الذين اصبحوا محل سخرية ..

  8. اللهم احفظ العلاقة بين البلدين الشقيقين المغرب واسبانيا ووفقهم للمصالح العليا..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق