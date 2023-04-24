مدريد تُجدد دعوتها للجزائر بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

هبة بريس _ الرباط

دعت إسبانيا الجزائر، بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ونهج أسلوب الاحترام المتبادل في العلاقات الثنائية،

وقال ألباريس في حوار صحفي ، “إن ما نريد مع الجزائر هو ما نريده مع كل جيراننا ومع كل الدول العربية”، نريد “الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”

وسجل ذات المسؤول أن ما قامت به الجزائر من قطع للعلاقات مع مدريد في العام الماضي كقرار أحادي الجانب بسبب موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية، هو تدخل في الشؤون الإسبانية.

وأعرب ألباريس عن ثقته في إمكانية إعادة العلاقات مع الجزائر، في ظل وجود صداقة بين الشعب الإسباني والشعب الجزائري، قبل ان يشدد شدّد على أهمية الاحترام المتبادل للبلدين لبعضهما البعض في الشؤون والقرارات التي يتخذها كل جانب، من أجل المضي قدما في علاقات جيدة – يقول ألباريس لصحيفة “الإسبانيول”.

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