بوريل: إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي من السودان

هبة بريس - وكالات

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاء تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح بوريل في تصريح للصحافة أن “عملية الإجلاء كانت معقدة وناجحة”، مؤكدا أن 21 دبلوماسيا من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم أخرجوا فيما غادر سفير الاتحاد الأوروبي العاصمة السودانية وانتقل إلى منطقة أخرى من البلاد.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، في تصريح للصحافة، إن عدد المواطنين الذين ينتمون إلى دول الاتحاد يقدر بنحو 1500 في الخرطوم.

ويتواجه الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد في معارك شوارع شرسة منذ 15 أبريل الجاري.

ولقي أزيد من 420 شخصا مصرعهم وجرح آلاف آخرون وفق منظمة الصحة العالمية في السودان.

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