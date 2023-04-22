خنزير بري يتسبب في وفاة عون سلطة نواحي تيزنيت

2023-04-22 / 22:03
0
هبة بريس- متابعة

لقي عون سلطة، مصرعه يوم الخميس الماضي ، إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة بجماعة انزي نواحي تزنيت.

وبحسب مصادر محلية فقد تسبب خنزير بري في مصرع عون سلطة،خمسيني متزوج وله أبناء، وكان يشغل قيد حياته منصب عون سلطة بمركز انزي
بعد إصابته بنزيف حاد على مستوى الرأس أدى إلى وفاته على الفور.

وكان الهالك على متن دراجة نارية ، قبل ان يصطدم بالخنزير البري وسط الطريق بدوار ويزران حيث أصيب بجروح خطيرة عجلت بوفاته بعين المكان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جريمة قت.ل تهز سوق الأربعاء.. والأمن يعتقل الجناة

جريمة قت.ل تهز سوق الأربعاء.. والأمن يعتقل الجناة

2023-04-21 / 13:16
Photo of الرحامنة: مصرع شخص وإصابة 22 آخرين إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين

الرحامنة: مصرع شخص وإصابة 22 آخرين إثر انقلاب حافلة…

2023-04-20 / 13:21
Photo of العثور بطانطان على مواطنة إيفوارية وطفليها كانوا في عداد المفقودين

العثور بطانطان على مواطنة إيفوارية وطفليها كانوا في عداد…

2023-04-19 / 20:53
Photo of 19 ق.تيلا و2396 جريحا.. حصيلة حوادث السير خلال أسبوع

19 ق.تيلا و2396 جريحا.. حصيلة حوادث السير خلال أسبوع

2023-04-19 / 15:01
Photo of حافلة ألزا تصدم حافلة للنقل المدرسي بالدار البيضاء

حافلة ألزا تصدم حافلة للنقل المدرسي بالدار البيضاء

2023-04-18 / 15:33
Photo of ارتفاع ضحايا عاملات الفلاحة بالكارة إلى ثلاثة قتلى

ارتفاع ضحايا عاملات الفلاحة بالكارة إلى ثلاثة قتلى

2023-04-17 / 22:58
Photo of سطات…انهيار سقف على رؤوس أصحابه ي..ودي بحياة ثلاثينية

سطات…انهيار سقف على رؤوس أصحابه ي..ودي بحياة ثلاثينية

2023-04-17 / 20:03
Photo of حادث مروري بإقليم مكناس يتسبب في إنقلاب حافلة بدون إصابات

حادث مروري بإقليم مكناس يتسبب في إنقلاب حافلة بدون…

2023-04-17 / 18:30
Photo of انقلاب سيارة فلاحية بالكّارة يخلف قتيل وجرحى

انقلاب سيارة فلاحية بالكّارة يخلف قتيل وجرحى

2023-04-17 / 15:29
Photo of مكناس.. مصر.ع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين في حادثة سير مميتة

مكناس.. مصر.ع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين في حادثة…

2023-04-17 / 09:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق