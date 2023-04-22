خنزير بري يتسبب في وفاة عون سلطة نواحي تيزنيت

هبة بريس- متابعة

لقي عون سلطة، مصرعه يوم الخميس الماضي ، إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة بجماعة انزي نواحي تزنيت.

وبحسب مصادر محلية فقد تسبب خنزير بري في مصرع عون سلطة،خمسيني متزوج وله أبناء، وكان يشغل قيد حياته منصب عون سلطة بمركز انزي

بعد إصابته بنزيف حاد على مستوى الرأس أدى إلى وفاته على الفور.

وكان الهالك على متن دراجة نارية ، قبل ان يصطدم بالخنزير البري وسط الطريق بدوار ويزران حيث أصيب بجروح خطيرة عجلت بوفاته بعين المكان.

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