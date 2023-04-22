سيدي إفني: 9297 سائحا توافدوا على الإقليم سنة 2022

2023-04-22 / 19:58
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أفاد تقرير للمندوبية الجهوية للسياحة بكلميم – واد نون، بأن الوحدات الفندقية المصنفة بإقليم سيدي إفني (فنادق، مآوي سياحية ..)، سجلت توافد ما مجموعه 9227 سائحا من مختلف الجنسيات على الإقليم خلال سنة 2022، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 121 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 (4210 سائحا).

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد السياح المقيمين الذين زاروا إقليم سيدي إفني سنة 2022، حوالي 7517 سائحا، فيما بلغ عدد السياح غير المقيمين 1780 سائحا.

وسجلت مختلف الوحدات الفندقية بسيدي إفني خلال العام المنصرم، 12 ألف و 176 ليلة مبيت (زائد 115 بالمائة)، منها 9851 ليلة مبيت للسياح المقيمين، و2325 ليلة للسياح غير المقيمين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن السياح غير المقيمين الذين زاروا سيدي إفني خلال 2022، قدموا من بلدان فرنسا ب 706 سائحا (1019 ليلة مبيت) مقابل 69 سائحا سنة 2021، وإسبانيا ب 357 سائحا (465 ليلة) مقابل 48 سائحا، وإيطاليا ب 133 سائحا (166 ليلة)، وألمانيا ب 103 سائحا (130 ليلة مبيت)، بالإضافة إلى سياح وافدين من هولندا وبلجيكا والصين واسكندنافيا ومن بلدان إفريقية.

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