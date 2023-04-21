على طريقتهما.. الجيش والدعم السريع يهنئان الشعب السوداني بالعيد

2023-04-21 / 15:21
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هبة بريس - وكالات

هنأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على طريقتهما المواطنين والمواطنات بحلول عيد الفطر، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

الدعم السريع من أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون

في المقابل، وثق مقطع فيديو لقوات الدعم السريع على صفحتهم الرسمية على فيسبوك عددا من العناصر تقدم تهاني عيد الفطر من داخل مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الخرطوم.

وقال أحد العناصر: “ما تزال قوات الدعم السريع تسيطر على كل المواقع والاستراتيجية والحيوية على مستوى الدولة السودانية”.

وأضاف: “نحن قادرون على الدفاع عن حقنا والشعب السوداني.. هدفنا حماية الديمقراطية والحرية والسلام”.

الجيش.. من خطوط المواجهة في أم درمان

ونشرت صفحة “القوات المسلحة السودانية” على فيسبوك مقطعا للفريق أول ركن ياسر العطا عضو المجلس السيادي في جولة ميدانية تفقدية للجنود على خطوط المواجهة في منطقة أم درمان.

وقدّم ياسر العطا التهنئة بعيد الفطر رافعا شارة النصر بيديه. وذكرت الصفحة أن الزيارة وجدت “تفاعلا وحماسا كبيرا من الضباط وضباط الصف والجنود”.

ورغم دعوة عدد من القوى الدولية الأطراف المتصارعة لوقف إطلاق النار والالتزام بهدنة بمناسبة عيد الفطر، إلا أن قوات الدعم السريع والجيش السوداني مستمران في القتال.

وفي أحدث الأرقام، أفادت منظمة الصحة العالمية بوقوع أكثر من 400 قتيل و3500 جريح منذ بدء الاشتباكات في السودان.

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