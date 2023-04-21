الصورة ة من الارشيف

ماسك ينفذ وعده.. مبابي ورونالدو وصلاح يخسرون العلامة الزرقاء

2023-04-21 / 09:47
0
هبة بريس - وكالات

نفذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة “تويتر” وعده بفرض رسوم على مستخدمي تويتر بقيمة 8 دولارات مقابل الحصول على علامة زرقاء لحساباتهم.

وأزالت منصة “تويتر”، مساء أمس الخميس، علامة التوثيق “الزرقاء” من حسابات العديد من نجوم كرة القدم بسبب السياسة الجديدة التي فرضها ماسك، وجاء على رأسهم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وظهر حساب الدولي البرتغالي، والذي يتابعه 108 ملايين شخص، وكذلك حساب المصري محمد صلاح، الذي يتابعه أكثر من 18 مليون شخص، من دون العلامة الزرقاء.

كما خسر الدولي الجزائري، رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، ونجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي “العلامة الزرقاء” بجانب نجوم آخرين في الرياضة والفن وفي مجالات أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكثر من 4 ملايين فلسطيني صلوا بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

أكثر من 4 ملايين فلسطيني صلوا بالمسجد الأقصى خلال…

2023-04-21 / 11:08
Photo of الصحة العالمية: أكثر من 400 قت.يل و3500 جريح في اشتباكات السودان

الصحة العالمية: أكثر من 400 قت.يل و3500 جريح في…

2023-04-21 / 10:50
Photo of ترامب: كيم شخص ذكي وعديم الرحمة

ترامب: كيم شخص ذكي وعديم الرحمة

2023-04-21 / 09:20
Photo of “غوتيريش” يدعو لوقف إطلاق النار في السودان

“غوتيريش” يدعو لوقف إطلاق النار في السودان

2023-04-20 / 22:38
Photo of انفجار وسط مدينة بيلغورود الروسية

انفجار وسط مدينة بيلغورود الروسية

2023-04-20 / 22:19
Photo of الجمعة أول أيام عيد الفطر بجمهورية مصر

الجمعة أول أيام عيد الفطر بجمهورية مصر

2023-04-20 / 19:02
Photo of القضاء التونسي يأمر بإيداع رئيس حركة النهضة السجن

القضاء التونسي يأمر بإيداع رئيس حركة النهضة السجن

2023-04-20 / 17:27
Photo of فرنسا.. محتجون يقتحمون بورصة باريس

فرنسا.. محتجون يقتحمون بورصة باريس

2023-04-20 / 13:16
Photo of مصرع 9 معتمرين بحادث سير في السعودية

مصرع 9 معتمرين بحادث سير في السعودية

2023-04-20 / 13:03
Photo of رسميا.. ابن شقيق كينيدي يعلن الدخول في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

رسميا.. ابن شقيق كينيدي يعلن الدخول في سباق انتخابات…

2023-04-20 / 12:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق