قائد ريال بيتيس يعلن اعتزاله نهاية الموسم 

2023-04-20 / 14:21
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هبة بريس - وكالات

أعلن قائد ريال بيتيس، خواكين، أنه سيعتزل كرة القدم نهاية الموسم الحالي، حيث من المرجح أن يحطم خلاله الرقم القياسي لعدد المشاركات في الدوري الإسباني بعدما أمضى 23 عاما داخل ملاعبه.

وفي مقطع فيديو نشره بيتيس على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، قال اللاعب الدولي الإسباني السابق من داخل غرفة تبديل الملابس وهو يذرف الدموع “دنت ساعتي. حان الوقت لأقول لكم أن هذا موسمي الأخير مع بيتيس”.

ويلعب خواكين، واسمه الكامل خواكين سانشيس رودريغيس وسيبلغ 42 عاما في يوليو المقبل، في مركز الجناح الأيمن في النادي الأندلسي صاحب المركز الخامس في “لا ليغا” هذا الموسم، وذلك قبل 9 مراحل من النهاية.

وفي رسالة أخرى، قال خواكين وهو يرسم “خلال 23 عاما، حاولت أن أجعل من كرة القدم فنا وأن يتم تذكري عبر الأجيال”.

وخاض خواكين 615 مباراة في الدوري الإسباني، أقل بسبع مباريات عن حارس المرمى السابق أندوني سوبيساريتا حامل الرقم القياسي مع 622 مباراة.

وبدأ خواكين المتحدر من إل بويرتو دي سانتا ماريا بالقرب من قادش في جنوب إسبانيا مسيرته مع بيتيس عام 2000 في سن الـ19 عاما.

وانتقل إلى فالنسيا لفترة 5 أعوام (2006-2011)، وأمضى عامين مع ملقة (2011-2013). كما خاض تجربة في الملاعب الإيطالية لمدة عامين مع فيورنتينا قبل أن يعود إلى بيتيس عام 2015.

ويتضمن سجل خواكين الفوز بالكأس المحلية مرتين مع بيتيس عامي 2005 و2012 ومرة مع فالنسيا عام 2008.

وارتدى خواكين قميص منتخب بلاده “لا روخا” خلال 51 مباراة دولية بين عامي 2002 و2007، سجل خلالها 4 أهداف.

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