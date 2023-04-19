هالاند أمام فرصة لتحقيق رقم قياسي في مواجهة بايرن ميونيخ

2023-04-19 / 17:41
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هبة بريس _ رياضة

يستعد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند للمشاركة مع فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” فإن من المحتمل أن يحقق المهاجم البالغ 22 عاما، الذي يتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 11 هدفا، رقما جديدا في هذه المباراة.

وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية تسجيل هالاند لرقم قياسي حال هزه لشباك البايرن اليوم، ليصل إلى 12 هدفا.

وسيصبح هالاند حال حدوث ذلك، ثاني لاعب من البريميرليغ يسجل 12 هدفا في موسم واحد بدوري الأبطال بعد الهولندي رود فان نيستلروي بقميص مانشستر يونايتد بموسم 2002-2003.

لكن الدولي النرويجي سيتفوق حال معادلة الرقم، على المهاجم الهولندي المعتزل، نظرا لوصوله إلى 12 هدفا في 8 مباريات فقط، بينما سجل فان نيستلروي 12 في 9 لقاءات.

وبإمكان هالاند الانفراد بالرقم القياسي حال تسجيله ثنائية، ليصبح أول لاعب من البريميرليغ يصل إلى 13 هدفا في موسم واحد.

كما أن هالاند بإمكانه إنهاء الموسم برقم آخر، لم يسبقه إليه من البريميرليغ سوى فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو بإنهاء الموسم هدافا للبطولة.

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