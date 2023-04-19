السودان.. قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة لـ24 ساعة

2023-04-19 / 13:43
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هبة بريس - وكالات

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الأربعاء أنه تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة.

وقالت القوات في بيان لها على “تويتر”: “تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غدا الخميس 20-4-2023”.

وأكد البيان على التزام القوات التام بوقف كامل لإطلاق النار، مشيرة إلى أنها “تأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن”.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني إن قواته تواصل لليوم الخامس على التوالي التصدي لهجوم جديد على محيط القيادة العامة، مكبدة الطرف الآخر خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات القتالية.

وكان التوتر كامنا منذ أسابيع بين محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع، وعبد الفتاح البرهان، قائد قوات الجيش السوداني، اللذين أطاحا معا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في أكتوبر 2021، قبل أن يتحول خلافهما السياسي على السلطة خصوصا، إلى مواجهات السبت.

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