“ريال مدريد” يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

هبة بريس _ رياضة

ضمن فريق ريال مدريد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تكرار فوزه على تشيلسي في إياب ربع النهائي (2-صفر) مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل البرازيلي رودريغو هدفي الفريق الملكي في المباراة خلال الدقيقتين 58 و80.

وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الأربعاء الماضي في العاصمة الإسبانية.

ويواجه ريال مدريد في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني اللذين يلتقيان غدا الأربعاء على ملعب أليانز أرينا” في ميونخ إيابا، علما بأن السيتي كان قد فاز ذهابا بثلاثية دون رد.

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