Investigators are seen inside a hospital following a fire that broke out in Beijing, Tuesday, April 18, 2023. More than dozen people have died in a fire at a Beijing hospital that forced the evacuation of dozens of patients, Chinese state media reported. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

مأساة” في بكين.. مص—رع 21 شخصا بحريق مستشفى

2023-04-18 / 17:51
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت صحيفة “بكين ديلي”، الثلاثاء، أن 21 شخصا لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في الجناح الشرقي لمستشفى بالعاصمة الصينية.

وأفادت الصحيفة بأن الحريق نشب حوالي الساعة 12:57 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0457 بتوقيت غرينتش) وجرى إخماده في حوالي الساعة 13:33 مساء، بعدما هرع فريق الطوارئ إلى مكان الحادث في مستشفى “تشانغ فنغ” في بكين.

وأجلت السلطات 71 شخصا في المجمل بعد أعمال الإنقاذ.

وبحلول الساعة السادسة مساء (1000 بتوقيت غرينتش)، كان 21 شخصا قد فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال أحد مستخدمي موقع ويبو الصيني: “هذه مأساة. أستطيع أن أرى الحادث من شرفة منزلي. وقف العديد من الأشخاص على وحدة تبريد الهواء في الظهيرة وقفز بعضهم من فوقها”.

يُعد نشوب حرائق في الصين أمرا نادر الحدوث.

ويُجرى التحقيق في سبب اندلاع الحريق.

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