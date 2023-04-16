مص–رع 7 أشخاص على يد مسلحين في حديقة وسط المكسيك

هبة بريس _ وكالات

أفادت السلطات المكسيكية بأن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم، أمس السبت، على يد مسلحين في حديقة عمومية في ولاية غواناخواتو وسط البلاد.

وقالت بلدية كورتازار حيث وقع الحادث، في بيان، إن الشرطة “وصلت إلى حديقة لا بالما المائية مكان الحادث وعثرت على أغلفة قذائف وجثث ثلاث نساء وثلاثة رجال وطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، إضافة إلى شخص ثامن أصيب بجروح خطيرة”.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولية كشفت أن أشخاصا مسلحين هاجموا الحديقة في حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد زوال أمس (العاشرة والنصف مساء بالتوقيت العالمي) وفتحوا النار على مجموعة من الناس وقاموا بسرقة الكاميرات الأمنية.

وأشارت أيضا إلى تطويق مكان الحادث بقوات الجيش والشرطة وبدء التحقيقات لاعتقال الجناة.

وتعاني ولاية غواناخواتو من تفشي الجريمة وقد أصبحت أكثر الولايات عنفا في المكسيك نتيجة الصراع بين تنظيمين إجراميين هما عصابة (خاليسكو نويبا خينيراسيون) المعروفة باسم كارتل “خاليسكو الجيل الجديد” وعصابة “سانتا روزا دي ليما” التي تنشط في سرقة الوقود.

وكانت الولاية أكثر مناطق المكسيك دموية في سنة 2022، بمعدل 79 جريمة في كل 100 ألف نسمة، كما سجلت منذ العام 2006 أكثر من 350 ألف جريمة قتل، يُنسب معظمها إلى عصابات الجريمة المنظمة.

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