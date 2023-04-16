مص–رع 7 أشخاص على يد مسلحين في حديقة وسط المكسيك

2023-04-16 / 10:12
0
هبة بريس _ وكالات

أفادت السلطات المكسيكية بأن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم، أمس السبت، على يد مسلحين في حديقة عمومية في ولاية غواناخواتو وسط البلاد.

وقالت بلدية كورتازار حيث وقع الحادث، في بيان، إن الشرطة “وصلت إلى حديقة لا بالما المائية مكان الحادث وعثرت على أغلفة قذائف وجثث ثلاث نساء وثلاثة رجال وطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، إضافة إلى شخص ثامن أصيب بجروح خطيرة”.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولية كشفت أن أشخاصا مسلحين هاجموا الحديقة في حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد زوال أمس (العاشرة والنصف مساء بالتوقيت العالمي) وفتحوا النار على مجموعة من الناس وقاموا بسرقة الكاميرات الأمنية.

وأشارت أيضا إلى تطويق مكان الحادث بقوات الجيش والشرطة وبدء التحقيقات لاعتقال الجناة.

وتعاني ولاية غواناخواتو من تفشي الجريمة وقد أصبحت أكثر الولايات عنفا في المكسيك نتيجة الصراع بين تنظيمين إجراميين هما عصابة (خاليسكو نويبا خينيراسيون) المعروفة باسم كارتل “خاليسكو الجيل الجديد” وعصابة “سانتا روزا دي ليما” التي تنشط في سرقة الوقود.

وكانت الولاية أكثر مناطق المكسيك دموية في سنة 2022، بمعدل 79 جريمة في كل 100 ألف نسمة، كما سجلت منذ العام 2006 أكثر من 350 ألف جريمة قتل، يُنسب معظمها إلى عصابات الجريمة المنظمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ينسقان جهودهما من أجل “وقف…

2023-04-16 / 12:32
Photo of السودان .. مق–تل 56 مدنيا في اشتباكات الجيش وقوات الدعم السريع

السودان .. مق–تل 56 مدنيا في اشتباكات الجيش وقوات…

2023-04-16 / 10:29
Photo of المسجد الحرام يسجل أكبر عدد يومي من المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان

المسجد الحرام يسجل أكبر عدد يومي من المصلين والمعتمرين…

2023-04-16 / 09:43
Photo of دبي.. م–قتل 16 شخصا وإصابة آخرين جراء حريق في مبنى سكني

دبي.. م–قتل 16 شخصا وإصابة آخرين جراء حريق في…

2023-04-16 / 09:19
Photo of مصدر طبي سوداني: مقتل 25 شخصا وإصابة 183 آخرين إثر الاشتباكات

مصدر طبي سوداني: مقتل 25 شخصا وإصابة 183 آخرين…

2023-04-15 / 22:40
Photo of الاتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بالسودان

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بالسودان

2023-04-15 / 21:05
Photo of من هو حميدتي ثاني أقوى رجل في السودان وماهي قوات الدعم السريع ؟

من هو حميدتي ثاني أقوى رجل في السودان وماهي…

2023-04-15 / 20:39
Photo of قلق عربي ودولي إزاء اشتباكات السودان وسط دعوات إلى التهدئة

قلق عربي ودولي إزاء اشتباكات السودان وسط دعوات إلى…

2023-04-15 / 19:54
Photo of اشتباكات السودان ..البرلمان العربي يدعو كافة الأطراف لضبط النفس ووقف إطلاق النار

اشتباكات السودان ..البرلمان العربي يدعو كافة الأطراف لضبط النفس…

2023-04-15 / 18:12
Photo of نهب الملايير في 10 سنوات .. رجل أعمال جزائري مبحوث عنه

نهب الملايير في 10 سنوات .. رجل أعمال جزائري…

2023-04-15 / 17:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق