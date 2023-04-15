صحيفة “ماركا” الإسبانية تغلط الرأي العام بخصوص أملاك حكيمي ووالدته

2023-04-15 / 10:14
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هبة بريس

لا حديث بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، سوى حول خبر اللاعب الدولي المغربي حكيمي وحقيقة إملاكه.

الخبر الذي نقلته عدد من الصحف الاسبانية وفي مقدمتها صحيفة “ماركا”، أفاد أن صديقة حكيمي هبة أبوك طالبت بنصف ثروته وأملاكه بعد الانفصال عنه.

غير أن المفاجأة والصدمة، تضيف الصحيفة، أن لاعب المنتخب الوطني لا يملك شيئا، لأنه سجل جميع أمواله وأملاكه باسم أمواله.

خبر الصحيفة الإسبانية، لقي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين أشادت فئة واسعة منهم بمضمونه فيما تساءلت فئة أخرى عن حقيقته ومصدره.

وبعد بحث بسيط، تبين أن الصحيفة الإسبانية نقلت الخبر عن صفحة “فيسبوكية” هاوية دون التأكد من مصدر موثوق.

وتواصلت هبة بريس مع محامي باسبانيا، أكد أن حكيمي وهبة كانا مرتبطين بعقد “pareja de hecho”، غير أن هذه الوثيقة لا تخول لهبة المطالبة بنصف ثروة أشرف.

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